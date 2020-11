Mps – Unicredit, M5S: no a un regalo miliardario a danno delle casse statali

"Rendere noto l'ammontare esatto del fabbisogno di capitale" di Monte dei Paschi, "specificando quale sia il contributo delle singole cause e gli accantonamenti sui rischi legali operati nel terzo trimestre 2020". In più rendere noti "gli impegni assunti dal Ministero quale azionista di controllo onde garantire il rispetto dei requisiti di capitale minimi". Infine "se risponda al vero la notizia riportata da un articolo de 'La Stampa' in data 17 novembre 2020, secondo la quale per perfezionare la strenna natalizia a UniCredit, oltre agli sconti fiscali pari a 3,3 miliardi di euro (Dta), vi sia un piano del Ministero per scorporare i 10 miliardi di euro di risarcimenti accollati alla fiscalità generale, in modo da offrire alla banca presieduta dall'ex Ministro dell'economia Padoan una 'confezione regalo', con gravissimo danno per le casse dello Stato e per i cittadini contribuenti". È quanto si legge in una interrogazione al ministero dell'economia 16 senatori del MoVimento 5 Stelle, primo firmatario il capogruppo pentastellato in Commissione d'inchiesta sulle banche, Elio Lannutti.