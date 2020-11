Sileoni: no a Mps a Unicredit con i soldi pubblici

"La situazione di Mps va monitorata. Non vedo bene che possa finire a Unicredit per di più con soldi pubblici, perché avrebbe impatti molto pesanti a livello territoriale e occupazionale che temo sarebbero difficili da gestire anche con il fondo esuberi, che pure copre fino a 7 anni di scivolo su base volontaria". Lo ha affermato, in una intervista al Corriere della sera, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. "Le alternative? O altri due anni di tempo per cercare un partner, ma si deve trattare con la Ue, o creare un polo con Carige e Popolare Bari, pulito da rischi legali e creditizi. Nascerebbe una banca pubblica da 2.300 sportelli bancari che, sul modello di Poste, potrebbe usare dietro convenzioni servizi e prodotti di altre banche. Diventerebbe una banca-rete che non creerebbe bagni di sangue perché le tre banche non sono territorialmente sovrapposte, e senza esborsi dello Stato. Ma nel governo c'è divisione su questo, e anche dentro Pd e M5S", ha aggiunto il segretario generale della Fabi.