Wellmakers: da Bnp Paribas il welfare aziendale sostenibile

Wellmakers Bnp Paribas è l’iniziativa di business sostenibile dedicata alle aziende per le loro esigenze di gestione e sviluppo del welfare verso i propri dipendenti. Le società del gruppo in Italia hanno lavorato per mesi a questo progetto strategico che è ora in fase di lancio, registrando già una risposta importante da parte del mercato. L’obiettivo è affiancare le aziende per aumentare l’utilizzo e la diversificazione del welfare; sviluppare - anche grazie ad un’attività di coaching - una sempre più diffusa consapevolezza sul benessere personale per soddisfare le esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie; promuovere un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica a vantaggio della collettività.

Andrea Munari, amministratore delegato di Bnl e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia: «Wellmakers è un chiaro e concreto esempio dell’expertise che il gruppo Bnp Paribas è in grado di esprimere nel campo economico-finanziario come in quello sociale, al servizio di privati, famiglie, imprese. Questa iniziativa è il frutto di un lavoro corale dedicato al welfare, che crediamo sia un driver positivo e sostenibile per il benessere delle aziende e nelle aziende, ponendo al centro le persone che vi lavorano in una logica di comunità. “Insieme siamo più forti” è il messaggio della nostra campagna di comunicazione e, ancora di più in questi momenti, confermiamo la nostra vicinanza ai clienti e alla società, per costruire insieme un futuro prossimo di rilancio e crescita a beneficio di tutti».

Wellmakers è una community in espansione, al centro della quale ci sono driver valoriali e non solo di business: la sostenibilità, l’innovazione, la centralità e l’inclusione delle persone, la conoscenza e la formazione sono i fondamenti della filosofia di Wellmakers, nome la cui S finale indica la pluralità degli attori convolti e richiama proprio la parola “sostenibilità”.

A disposizione delle aziende e dei loro collaboratori, attraverso una piattaforma digitale, si potranno scegliere su pc, tablet e smartphone, in modo assolutamente facile e personalizzato, più di 400 servizi e soluzioni, a condizioni dedicate, per la salute, la prevenzione, il supporto alla famiglia, l’istruzione, la protezione casa e lavoro, il tempo libero. Ciò deriva da specifici business in cui BNP Paribas è tra i leader a livello internazionale con le sue società: Arval per i servizi di mobilità sostenibile; Bnl con una proposta completa nel retail, private e corporate; Bnp Paribas Cardif e Cargeas per il settore assicurativo; Findomestic nel campo del credito al consumo.

Arricchiscono ed integrano l’offerta i “Wellmakers Friends”, player di primo piano come Booking.com, Edison, Feltrinelli, Gruppo San Donato, Intoo e Tack TMI Italy (Gi Group), Jointly, Samsung, Volvo, tanto per citarne i primi di una serie che raccoglie nuove adesioni di giorno in giorno.

Per migliorare ed elevare l’utilizzo del welfare aziendale, Bnp Paribas è affiancata da DoubleYou-Gruppo Zucchetti, che si occupa anche di formare le persone sui vantaggi economici, fiscali ed aziendali che tale strumento prevede.

La logica non è stata di aggregare semplicemente prodotti di varie industry, ma di condividere un percorso con le imprese e le loro comunità di collaboratori; un percorso che passa anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, grazie alla “Wellmakers Academy”: 2 sessioni di coaching per i manager su welfare e sostenibilità e 6 per i dipendenti, in modalità digitale, su educazione finanziaria, investimenti responsabili, protezione assicurativa, mobilità green, per approfondire il positive impact derivante dalla scelta di un’offerta attenta all’ambiente e alla Società. Sempre per i dipendenti, sono previste ulteriori 2 sessioni di formazione live, tramite piattaforma dedicata, su benefici e potenzialità del welfare sostenibile.

Il concept Wellmakers e la sua piattaforma operativa sono stati realizzati seguendo le indicazioni arrivate nelle fasi di test da un campione di aziende e dipendenti, per essere uno strumento di reale utilità per il quotidiano come per i progetti delle persone. In questa logica, l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di attenzione all’economia reale e ai suoi protagonisti, che il gruppo Bnp Paribas continua a sviluppare, ancor di più in questo momento di crisi e di incertezza.

Il welfare aziendale è uno strumento di grande valore, con potenzialità ancora non pienamente espresse, come dimostrano molti indicatori di settore: le aziende a volte ne intravvedono un’eccessiva complessità limitandone lo sviluppo, mentre i dipendenti ne hanno una conoscenza parziale.

Secondo studi e dati di settore, le imprese che hanno introdotto piani di welfare registrano una crescente soddisfazione da parte dei propri dipendenti che esprimono, anche all’esterno, un’opinione positiva sul proprio luogo di lavoro come sul clima aziendale, con benefici anche sulla produttività.