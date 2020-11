Gros-Pietro: le banche si impegnino per la transizione industriale

"Anche le banche devono impegnarsi per rendere praticabile il passaggio da un sistema industriale a un altro”. Lo ha affermato Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Cda di Intesa Sanpaolo, facendo riferimento al rapporto del centro studi di Confindustria che riconosce l'origine antropica del cambiamento climatico in atto e segnala che questo potrebbe essere irreversibile. «In questa fase di passaggio sono di fondamentale importanza le competenze e le nuove tecnologie. È quindi quanto mai necessario puntare su ricerca e investimenti in innovazione e partire subito ripensando e rifacendo gli impianti di produzione e logistici. L'Italia è uno dei principali Paesi produttori di macchinari: siamo i secondi in Europa dopo la Germania e per la nostra industria contribuire al rifacimento degli apparati produttivi e logistici può essere una grande opportunità. Anche in questo campo, oltre a quello legato al risparmio energetico, abbiamo quindi un vantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi. Dobbiamo guardare all'orizzonte di lungo termine, senza limitarci a fronteggiare l'immediato. Abbiamo ottime prospettive, un sistema imprenditoriale dinamico che ha saputo rafforzarsi dal punto di vista finanziario e una voglia di fare impresa non riscontrabile altrove". Gros-Pietro ha poi spostato l’analisi sulla situazione patrimoniale delle impres e sul ruolo richiesto alle banche. "Gli ultimi dati, aggiornati a settembre, ci dicono che le imprese italiane hanno aumentato i loro depositi di oltre il 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Hanno quindi messo fieno in cascina, beneficiato dei provvedimenti dei governi, della Bce e del sostegno delle banche. Hanno ottenuto liquidità e molte sono in condizioni di poterla utilizzare quando la produzione riprenderà a pieno regime. Rimane il problema che io chiamo 'il fossato', vale a dire i mancati incassi dovuti al periodo di chiusura. Questo fossato va riempito e qui si spiega la rilevanza e l'abbondanza dell'intervento della Bce, che deve essere trasmesso alle imprese tramite le banche, che possono finanziarsi a tassi molto bassi a Francoforte, ma che al contempo, nel trasferire i finanziamenti alle imprese devono essere pronte a prendere qualche rischio, perché non tutte le imprese saranno in grado di restituire i crediti ottenuti. È evidente che le banche devono irrobustirsi per poter correre rischi con maggiore sicurezza, non solo dal punto di vista dimensionale: devono essere capaci di sostenere i propri clienti con nuove tecnologie e affinare la capacità di analisi dei crediti".