Mps, collocata emissione obbligazionaria per 750 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena ha reso noto di avere concluso con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Mps sottolinea che la transazione ha ricevuto ordini finali per circa 1,7 miliardi di Eur da parte di oltre 160 investitori. Il rendimento, indicato inizialmente pari a circa il 2,25% - 2,30%, è stato portato ad un livello finale pari a 1,963%. Il titolo è stato distribuito ad asset managers (61%), banche (18%), fondi hedge (13%) e altri (8%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (39%), Italia (33%), altri paesi (28%). L'obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Credit Suisse, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services e Société Générale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.