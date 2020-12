Deutsche Bank e Google Cloud firmano una partnership pionieristica per il cloud e l'innovazione

Deutsche Bank e Google Cloud hanno finalizzato una partnership strategica pluriennale per accelerare la transizione della banca al cloud e co-innovare nuovi prodotti e servizi. Si tratta della prima partnership di questo tipo per il settore dei servizi finanziari. Per i clienti della Deutsche Bank, l'accordo rimodellerà le modalità di progettazione e fornitura di prodotti e servizi. Grazie a uno sviluppo più rapido delle applicazioni e all'utilizzo di strumenti avanzati di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, la banca sarà in grado di rispondere in modo più flessibile e preciso alle sfide, alle tendenze e alle esigenze più sfidanti dei clienti.

"Oggi si apre un nuovo capitolo per Deutsche Bank", ha dichiarato Bernd Leukert, chief technology, data and innovation officer e membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank. "Con Google Cloud al nostro fianco, abbiamo un partner strategico che accelererà la nostra trasformazione tecnologica, ci permetterà di utilizzare i dati in modo più intelligente e ci fornirà un ambiente flessibile e sicuro per fornire rapidamente nuovi prodotti e servizi. Questo è il progetto per riunire i relativi punti di forza all'interno del settore bancario e della tecnologia a vantaggio dei nostri clienti".