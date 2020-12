Intesa Sanpaolo, 40 manager affiancano altrettante studentesse del Sud

"Per sei mesi, 40 manager delle banche, affiancheranno altrettante studentesse del Sud Italia, per fornire loro incoraggiamento. Come azienda, riscontriamo un disallineamento tra domanda e offerta, quindi la formazione ha un ruolo cruciale. Noi assumiamo sempre più spesso fisici e matematici, nuove professionalità cui non attingevamo in passato. In maggioranza però si tratta di uomini, e vorremmo favorire un allineamento. È un problema per noi ma anche in altri settori". Lo ha affermato Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo all'incontro in streaming su "Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia", presentando il progetto "YEP - Young Women Empowerment Program - Mentoring per il Futuro delle studentesse universitarie" realizzato in partnership con Ortygia Business School.

L'iniziativa è rivolta alle iscritte a un corso di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, il Politecnico di Bari, l'Università della Calabria, l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli Studi di Palermo. "Non possiamo non valorizzare la metà dei nostri talenti. Dobbiamo indirizzare le ragazze verso le facoltà più richieste in prospettiva dalle aziende", ha aggiunto Angelini. "Dobbiamo combattere gli stereotipi di genere, tutte le strade sono aperte. E noi ci impegniamo in vari progetti, che lavorano anche sulle scuole medie. Abbiamo anche aumentato le erogazioni per gli studenti universitari, 72 milioni sono andati al progetto 'Per merito' e altri 50 milioni sono stati erogati per un programma congiunto con la Bei", ha concluso Angeletti.