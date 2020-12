Bper Banca nella A List per il contrasto al cambiamento climatico

Bper Banca è stata inserita nella 'prestigiosa' A List per il contrasto al cambiamento climatico dall'organizzazione non-profit Cdp. Bper è l'unica banca in Italia ad averlo ottenuto. Rete internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori "un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale", Cdp ha premiato la banca modenese "per le azioni volte a diminuire le emissioni, a mitigare i rischi climatici e a sviluppare un'economia più rispettosa dell'ambiente". Commenta l'ad di Bper Alessandro Vandelli: "Siamo molto soddisfatti per questo prestigioso risultato, che premia anni di lavoro volti a ridurre i nostri impatti ambientali e a strutturare prodotti e servizi utili per accompagnare i clienti nella transizione verso un business più sostenibile. Oggi per noi l'attenzione all'ambiente, oltre che un valore primario, è un fattore di competitività irrinunciabile". Aggiunge Vandelli: "Aver ottenuto questo riconoscimento proprio nel 2020, un anno che ci ha visti fortemente impegnati a combattere gli effetti economici e sociali della pandemia e a crescere per dimensioni e qualità dei servizi offerti, conferma la nostra consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta".