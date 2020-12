Castagna: orgoglioso del lavoro dei bancari

"Siamo in un anno particolare e doloroso, dobbiamo essere orgogliosi per il lavoro che i colleghi delle banche hanno fatto per tenere in piedi il Paese insieme ad altre categorie, si tratta di valorose persone che si sono anche sacrificate per la continuità e per il Paese". Lo ha detto l'ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervenendo al consiglio nazionale Uilca. "Tutto questo è stato fatto in una condivisione assoluta d'intenti tra le associazioni sindacali e noi che lavoriamo in banca. La condivisione con le organizzazioni sindacali e le persone è stata molto importante, è un merito che ci dobbiamo tenere e conservare con orgoglio, è stata una delle categorie che è riuscita a far capire alle aziende che continuava la vita. Dobbiamo mai come oggi pensare all'interesse dei nostri colleghi, dei nostri posti di lavoro ma soprattutto del nostro Paese" ha aggiunto Castagna.