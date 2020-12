Deutsche Bank Italia: Fachin nuovo Chief operating officer

Deutsche Bank annuncia la nomina di Luca Fachin a nuovo country Chief operating officer (Coo) Italy, con la responsabilità di coordinamento delle infrastrutture della Banca e di ottimizzazione delle attività operative e progettuali.

In particolare, Fachin gestirà le iniziative della Strategia Corporate, il Real Estate, il Sourcing, la Sicurezza Corporate e i Middle & Back-Office, coordinando circa 600 persone.

Nel suo nuovo ruolo, Fachin opererà a diretto riporto di Roberto Parazzini, Chief executive officer (Ceo) di Deutsche Bank SpA e Chief country officer Italia, e di Frank Rueckbrodt, Regional Coo Emea del gruppo Deutsche Bank.

Fachin, 38 anni, è Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università Cattaneo (Liuc) di Castellanza, e dopo alcune esperienze nel settore industriale, nel 2007 è entrato in Deutsche Bank nell’ambito della direzione Technology, dove ha coordinato diversi progetti di cambiamento e innovazione per le principali linee di business.

Nel 2010 ha raggiunto il team di Regional Management, dove ha guidato la fattibilità e l’esecuzione di iniziative volte alla revisione e ottimizzazione della struttura societaria e strategica del Gruppo e di progetti di finanza straordinaria e cambiamenti organizzativi di natura regolamentare e di controllo, con forte esposizione internazionale.

Nel 2015 è entrato a far parte della divisione Wealth Management, dove ha ricoperto l’incarico di Chief Operating Officer per l’Italia e l’Europa del Sud e dell’Ovest, nonché di responsabile del Business Development, e all’interno della quale ha guidato diverse iniziative di trasformazione.

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo incarico e delle nuove responsabilità che mi sono state affidate - ha commentato Luca Fachin. Questo ruolo mi permetterà di rafforzare le sinergie già in essere nell’ambito del gruppo, coordinando il lavoro di un team di eccellenti professionisti, per riaffermare il ruolo di Deutsche Bank SpA quale principale punto di riferimento per gli imprenditori e le famiglie italiane che cercano un partner internazionale per la gestione dei loro patrimoni e delle loro esigenze finanziarie”.

Roberto Parazzini, Ceo di Deutsche Bank SpA e Chief country officer Italia di Deutsche Bank, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Luca per il raggiungimento di questo ulteriore nuovo traguardo professionale. Conosciamo bene le sue doti di serio professionista e problem solver. Siamo certi che la sua esperienza e le sue competenze potranno dare un contributo significativo al percorso di crescita di Deutsche Bank in Italia nei prossimi anni”.