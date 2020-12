Key To Markets, compie 10 anni da protagonista del trading online

Le sedi sono a Londra, Dubai, Mauritius e Nuova Zelanda, ma l’anima di Key To Markets, broker indipendente che offre l’accesso ai mercati finanziari a investitori istituzionali, imprese e trader privati, è tutta italiana, proprio come quella dei due fondatori, Giancarmelo Spampinato e Andrea Sabatini, che nel 2020 festeggiano con entusiasmo 10 anni di attività e successi. Uno degli atout di Key To Markets per i trader italiani è proprio l’italianità che permette di capire meglio le loro esigenze. A questa si aggiungono altri punti di forza dell’azienda, riconosciuti world-wide: dalla sicurezza che deriva dall’essere un broker regolamentato Fsc e Fca, all’implementazione e continuo upgrade della tecnologia Ecn, che garantisce rapidità, trasparenza e spread di mercato ridottissimi, su tutti gli strumenti tradabili. «Un nostro indiscutibile punto di forza, nonché punto di incontro tra i servizi offerti a professionisti e investitori privati, è proprio l’utilizzo della tecnologia Ecn» dice Andrea Sabatini, «grazie a quest’ultima, infatti, tutti i trades vengono eseguiti nel mercato reale senza l’intervento di intermediari, garantendo la massima trasparenza nel pricing, senza costi nascosti. No al Market Making, non esistono dunque conflitti di interessi: Key To Markets guadagna unicamente dalle commissioni sui volumi transati. Abbiamo a cuore le performance dei nostri trader. Solo chi guadagna infatti è disposto a continuare ad investire». Altro punto di forza è Key To Pay, una banca totalmente digitale collegata direttamente al conto trading. «Al momento sul mercato sono pochissimi i broker che mettono a disposizione dei clienti una carta prepagata proprietaria» mette in evidenza Sabatini, Key To Pay infatti è un istituto bancario creato e controllato dal gruppo Key To Markets e questo aspetto consente di offrire ai trader condizioni estremamente vantaggiose, a partire dai tassi di interesse sui depositi.

La carta di Key To Pay è bidirezionale: si può caricare con i profitti ottenuti dalle operazioni sui mercati, o viceversa può essere utilizzata per depositare fondi sul proprio conto trading. In più, proprio come un conto tradizionale, permette trasferimenti su altre banche, spese online o al supermercato. Il punto di forza di Key To Pay, è la gestione dei tassi di cambio sulle valute, estremamente competitivi rispetto a quelli applicati dalle banche fisiche, ed esenti da commissioni. «Il mondo bancario sta diventando molto rigido» sottolinea Sabatini, «noi vogliamo realizzare un sistema automatizzato all’avanguardia in cui la sicurezza e la tracciabilità siano garantiti a condizioni sempre vantaggiose, grazie all’utilizzo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione dei tassi di cambio». Key To Markets da sempre pone l’attenzione sulla personalizzazione dei propri servizi. «Siamo una boutique del trading» spiega Sabatini, «abbiamo clienti con depositi medi più alti rispetto ai nostri competitor. Sono attivi sulle nostre piattaforme numerosi fondi di investimento e gestori per i quali il nostro reparto tecnico realizza soluzioni tailor made ad hoc, sia dal punto di vista tecnologico e della liquidità, che dal punto di vista degli strumenti di trading disponibili in piattaforma nonché della leva applicata al conto». Last but not least, la velocità nei pagamenti che oggi fa davvero e orgogliosamente la differenza. «Insieme all’introduzione di Key To Pay, abbiamo sviluppato soluzioni di instant deposit in piattaforma e tutte le richieste di prelievo fondi sono evase entro 24 ore, senza vincoli temporali di deposito o costi aggiuntivi. Una prova ulteriore di affidabilità ed efficienza riconosciuta dai nostri clienti».