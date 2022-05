Bancassurance, c’è ancora spazio per crescere

Nel 2021 i canali postali e bancari italiani hanno raccolto il 7,8% dei premi totali danni pari a 39,1 miliardi di euro contro il 6,8% dell’anno precedente. Ma le potenzialità per crescere sono ancora più elevate, come emerge da una ricerca di Excellence Consulting, che mette a confronto le best practice francesi del Crédit Mutuel (Credit Mutuel Assurances), Crédit Agricole (CA Assurances) con i risultati dei player della bancassurance domestici: Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Assicura), Poste Italiane (Poste Assicura), Mps (Axa Mps), UniCredit (CreditRas e Incontra), Bper e Popolare Sondrio (Arca Assicurazioni), Banco-Bpm (Vera Assicurazioni e Vera Protezione), Credem (Credem Assicurazioni).

Sulla base dei dati dell’indagine “La bancassicurazione danni in Italia: un modello in evoluzione e trasformazione che crea valore per tutti gli stakeholder”, le banche italiane sono pronte a rispondere alla domanda di coperture danni che tenderà a diffondersi nel nostro Paese come già avvenuto in altri europei, a partire dalla Francia. Infatti, il valore dei premi danni per cliente nel 2020 se si guarda a Bper (104 euro) e a Popolare Sondrio (78 euro) non distano molto da quanto realizzato da Crédit Mutuel (116 euro) e Crédit Agricole (94 euro).

Maggiore divario, ma anche potenzialità, tra le nostre banche e le “cugine” d’oltralpe, lo dimostrano i premi conseguiti per sportello nel 2020: Mps (126.000 euro), Credem (115.000 euro), Intesa Sanpaolo (112.00 euro), Bper (101.000 euro), ben lontani da quanto registrato da Crédit Mutuel (736.000 euro) e Crédit Agricole (595.000 euro).

La ricerca evidenzia anche che il sistema bancario italiano ( inclusi gli sportelli Banco Posta) nel 2021 ha accumulato il 7,8% dei premi danni totali del mercato (39,1 mld euro) contro il 2,9% del 2009 a dimostrazione del progressivo sviluppo delle coperture assicurative danni. Tanto è vero che, se si esamina la ripartizione dei premi ricavati per canale distributivo (agenti, consulenti finanziari abilitati/Sim, vendita diretta, broker, Internet), nei rami vita gli sportelli bancari/postali sono al primo posto (59,2%), seguiti da agenti (14,7%) e consulenti finanziari abilitati/Sim (13,7%), mentre sono al terzo posto per polizze malattie e infortuni (15,5%), preceduti da agenti (53,8%) e vendita diretta (17,45%) e sempre al terzo posto nei danni alla proprietà (11,7%), business storicamente appannaggio degli agenti (74,2%) e dei broker (11,4%).

“Nel comparto danni – dichiara Gianluca Zanini, partner di Excellence Consulting – nel nostro Paese la raccolta assicurativa, se si esclude la Rc auto obbligatoria, appare molto ridotta con un peso sul Pil inferiore al 1% a fronte di valori pari al 2,1% in Francia, al 2,5% in Germania e nell’ordine del 3,5% in UK. Lo sviluppo del modello di bancassicurazione nei rami danni si è realizzato più recentemente rispetto a quanto avvenuto nei rami vita e presenta un peso ancora limitato rispetto agli altri canali, pur avendo raggiunto il 7,8% nel 2021 dal 2,9% nel 2009. Nei rami vita gli sportelli bancari e postali hanno toccato il 59,2%, circa 62,7 mld rispetto al totale mercato vita pari a 106 mld di euro. Esistono ampi margini di crescita nelle coperture assicurative danni e per questo le partnership con le assicurazioni sono al centro delle strategie delle banche, che vogliono replicare lo sviluppo già sperimentato nel business assicurativo vita e per tale via incrementare le fonti di ricavo grazie alle commissioni sui prodotti assicurativi danni.”

“I risultati ci dicono che il modello più efficace per la banca è proprio quello che prevede una compagnia captive o comunque una relazione equity based con il partner assicurativo, come nel caso di Unipol Bper/Sondrio o delle best practice francesi che abbiamo ripreso nella nostra ricerca - afferma Maurizio Primanni, founder Gruppo Excellence - . Per cogliere le opportunità dei rami danni sarà in ogni caso indispensabile agire su più fronti: dall’analisi dinamica e personalizzata dei bisogni dei clienti, all’offerta basata su un approccio olistico – che cioè consideri tutti i potenziali rischi a cui sono esposti il cliente, la sua famiglia e la sua attività imprenditoriale –, allo sviluppo di una customer journey multicanale, che consenta al cliente di dialogare alternativamente con filiali e canali digitali senza soluzione di continuità, fino al miglioramento dell’offerta oltre che in termini di completezza anche in trasparenza e reporting.”