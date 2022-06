Mediobanca, Luca Tobagi è il nuovo head of investment strategy

Luca Tobagi è stato nominato head of investment strategy di Mediobanca Private Banking.

Il manager, che riporterà direttamente ad Angelo Viganò, affiancherà i team di private banker di Mediobanca fornendo analisi di mercato coerenti con le view di gruppo, finalizzate ad individuare le strategie di costruzione di portafoglio sulla base dei diversi obiettivi della clientela.

Con circa 25 anni di esperienza nell’asset management, Luca Tobagi proviene da Invesco, dove dal 2016 è stato responsabile delle attività di investimento in Italia e ha ricoperto ruoli di responsabilità progressivamente più ampia, da ultimo quello di investment strategist. In precedenza, ha lavorato per Pramerica sgr, realtà nella quale è entrato nel 2011 svolgendo diversi incarichi, tra cui quello di senior portfolio manager, dopo aver maturato significative esperienze in Eurizon Capital sgr, Allianz Global Investors ed Efibanca.

“La competenza e l’esperienza di Luca ci aiuteranno a declinare in modo efficace le view di gruppo nei portafogli della clientela con esigenze più evolute rafforzando la nostra offerta distintiva a servizio delle grandi famiglie imprenditoriali italiane,” ha commentato Angelo Viganò, head of Mediobanca Private Banking.