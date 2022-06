Bbva amplia l’offerta digitale in Italia

Bbva Italia consolida i servizi già disponibili sul mercato italiano con l'aggiunta del nuovo servizio “Prestito immediato”, riservato ai propri clienti.

“Si tratta di un prestito che i nostri clienti possono richiedere in modo semplice e veloce attraverso il nostro sito web e sull'app, a prezzi molto competitivi e senza che venga richiesta alcuna documentazione cartacea ulteriore. Un nuovo strumento, con cui dimostriamo il nostro impegno ad adattare i nostri servizi alle esigenze dei clienti in Italia", ha dichiarato Javier Lipuzcoa, responsabile digital banking di Bbva Italia.

Bbva è entrata nel mercato italiano lo scorso ottobre con una proposta fondata su un conto online con carta di debito, senza spese o commissioni, caratterizzata da un Cvv dinamico per ogni acquisto; nessuna commissione per i bonifici, compresi quelli istantanei; prelievi di contanti gratuiti a partire da 100 euro da qualsiasi sportello Atm della zona euro e un servizio di pagamento mobile compatibile con Samsung Pay, Google Play o Apple Pay. Inoltre, la banca offre una gamma di servizi di finanziamento senza costi fissi e “personalizzabili” come “Pay&Plan”, un piano di rateizzazione dei pagamenti fino a 1500 euro e il servizio “Stipendio in anticipo”, che permette ai clienti di ricevere in anticipo fino a 1500 euro del proprio stipendio.

"In Italia abbiamo lavorato per lanciare una banca digitale che offre servizi bancari quotidiani completamente gratuiti e servizi di finanziamento personalizzabili in una logica pay per use, con prezzi chiari e competitivi", ha aggiunto Javier Lipuzcoa. “L’offerta di servizi digitali al 100% non inficia il mantenimento di un livello di connessione paragonabile a quello dell'attività bancaria tradizionale, a patto che i nuovi modelli siano rispondenti alle esigenze quotidiane dei clienti in termini di prodotti, servizi e consulenza, riconoscendo le peculiarità di ciascun mercato". In questo senso, "il lavoro in Italia intorno a servizi come il pagamento delle imposte o la presenza di agenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sui canali vocali e di chat sono un segno di questo impegno a mantenere una relazione stretta e quotidiana”.