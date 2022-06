A Mediolanum il Premio Nazionale dell’Innovazione per Flowe

Banca Mediolanum ha vinto con il progetto Flowe - Open Banking Platform (che quest’anno ha già ricevuto il Premio Abi per l’Innovazione nei Servizi Bancari) il Premio Nazionale per l’Innovazione, il “Premio dei Premi”, il riconoscimento che viene conferito a realtà in grado di innovare il proprio settore, istituito nel 2008 e consegnato dalla Fondazione Cotec presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Come si legge nella motivazione, il premio è stato assegnato “per l’impegno di Flowe nel generare un impatto positivo verso i propri dipendenti, la comunità e l’ambiente attraverso iniziative pensate per le nuove generazioni nell’ambito della sostenibilità, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità, con l’obiettivo di sostenere i giovani nello sviluppo del proprio potenziale”.

Il Premio dei Premi è stato ritirato da Oscar Di Montigny - chief innovation, sustainability & value strategy officer di Banca Mediolanum e presidente di Flowe - alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.