Pop Sondrio: nel piano industriale oltre 550 milioni di dividendi

Un solida capitalizzazione, una minor sensibilità alle spinte inflattive e investimenti mirati in digitale: sono le tre direttrici di sviluppo di Next Step 2022-2025, il piano industriale della Popolare di Sondrio.

Si tratta del primo piano dalla trasformazione in Spa e prevede un aumento dei profitti netti del 20% con una redditività (Roe) fino al 9,2%.

Attraverso il nuovo piano, la banca guidata da Mario Alberto Pedranzini, punta a raggiungere un utile netto di 323 milioni di euro nel 2025, in aumento del 20% rispetto al 2021 (269 milioni, 263 milioni attesi per il 2023). Il margine di interesse dovrebbe invece crescere da 529 milioni del 2021 a 610 milioni del 2023 a 667 milioni nel 2025.

La redditività (Roe, return on equity) è prevista in aumento al 9,2% nel 2025 (dall'8,9% del 2021 e 8,1% nel 2023), così come la remunerazione degli azionisti con oltre 550 milioni di euro di dividendi previsti in arco di piano e un payout ratio che dovrebbe salire dal 34% del 2021 al 50% dal 2023 in poi.

Il risparmio gestito dovrebbe salire da 6,796 miliardi del 2021 a 8,457 miliardi del 2023 fino a 10,875 miliardi nel 2025, un aumento di circa il 40%, mentre la raccolta assicurativa dovrebbe portarsi da 1,909 miliardi del 2021 a 2,271 miliardi del 2023 a 2,883 miliardi del 2025. I finanziamenti verso la clientela sono attesi crescere a loro volta da 31,059 miliardi a 35,879 miliardi al 2025.

Il rapporto fra costi e ricavi (cost/income ratio) dovrebbe scendere dal 54,1% del 2021 al 51,8% del 2025, il costo del rischio di credito portarsi da 0,43 del 2021 a 0,52 del 2023 per assestarsi a 0,47 nel 2025. Quanto ai crediti deteriorati, l'Npe lordo è atteso calare sensibilmente dal 5,8% del 2021 al 4,3% del 2023 al 3,8% del 2025, con una copertura che parte dal 55,4% del 2021 al 45,8% atteso nel 2025. Il Cet 1 ratio phased in è atteso sempre sopra il 15% (un livello molto alto), dal 15,8% del 2021 al 15,6% del 2025.

Le iniziative per crescere nel risparmio gestito

Il risparmio gestito rappresenta oggi un significativo bacino di valore, con circa 9 miliardi di euro di masse in gestione e ca. 68 mln di commissioni generate nel 2021. Sebbene la traiettoria di crescita sia stata solida negli anni (+8% Cagr delle masse gestite negli ultimi 5 anni), le iniziative di piano ipotizzano un ulteriore sviluppo della clientela. Si intende pertanto aggiornare il modello di wealth management per favorire la progressiva conversione di raccolta diretta e amministrata in risparmio gestito/assicurativo, tramite le seguenti iniziative concrete:

- incremento della rete di specialisti del risparmio gestito per arrivare a 300 collaboratori dedicati al wealth management nel 2025;

- sviluppo di un’offerta specifica per i clienti private, con prodotti più sofisticati e spazi esclusivi dedicati nelle filiali;

- sviluppo di strumenti digitali per la vendita da remoto e approccio multi-canale.

Anche l’offerta di bancassicurazione, che ha visto una crescita del 34% fra il 2017 e il 2021, verrà potenziata per incrementare ulteriormente la raccolta premi di oltre il 50%.