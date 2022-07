AideXa, finanziamenti più rapidi con l’Open Banking

In tempi di inflazione e caro-energia, la tecnologia può contribuire a soddisfare il fabbisogno temporaneo delle pmi di maggiore liquidità in maniera più efficiente rispetto al passato.

Grazie alle opportunità offerte dall’Open Banking, infatti, è possibile utilizzare meglio le informazioni sullo stato di salute delle pmi, tra cui le movimentazioni di cassa, per ottenere un finanziamento.

In pratica, a seguito delle innovazioni introdotte dalla normativa europea Psd2 che abilita l’Open Banking, le informazioni finanziarie di un soggetto possono essere da lui condivise liberamente anche con soggetti terzi (per esempio, un istituto bancario diverso dal proprio).

Grazie alle possibilità offerte da questa normativa, sono state quindi sviluppate soluzioni finanziarie che concedono agli istituti di credito, previa autorizzazione del cliente, di accedere in sola lettura alla lista movimenti di un’impresa. Questo permette alla banca di verificare in modo sicuro e in tempi rapidissimi l’affidabilità e il merito creditizio dell’azienda in base al suo flusso di cassa.

Combinando l’Open Banking con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e machine learning, Banca AideXa è in grado di valutare un finanziamento in 20 minuti e rendere disponibile all’azienda la liquidità anche in 48 ore. L’automatizzazione dei processi di valutazione, e la semplicità della procedura di richiesta completamente digitale, permette così di supportare meglio le imprese fornendo loro la liquidità necessaria al momento del bisogno.

“Le nostre soluzioni di instant lending sono state accolte dagli imprenditori con grande entusiasmo fin dall'inizio della nostra operatività. Siamo tra i pochissimi in grado di formulare in pochi minuti una proposta di credito e tra gli unici ad erogarlo anche in 48 ore. Velocità, trasparenza e semplicità sono da sempre le nostre parole d’ordine”, ha dichiarato Federico Sforza, amministratore delegato di Banca AideXa, proseguendo: “In un momento storico come quello attuale, caratterizzato da rincari e incertezza economica, con il supporto di tecnologie avanzate come l’Open Banking possiamo snellire la burocrazia e dare una mano concreta alle imprese”.