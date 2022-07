Verso un polo romano del fintech

Lumen Ventures, prima società di investimento semplice autorizzata in Italia, specializzata in investimenti in startup innovative e scale up ad alto potenziale di crescita, vede l’ingresso di Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, quale anchor investor, con un investimento per complessivi 5 milioni di euro nell’orizzonte temporale del fondo.

La strategia di Lumen Ventures prevede un periodo di investimento di 4 anni e un portafoglio target con almeno il 70% di aziende italiane e il 30% in startup internazionali.

Banca del Fucino e Lumen Ventures puntano alla creazione di un polo romano che alimenti il fintech al fine di accelerare il passaggio a un’economia completamente digitalizzata.

Francesco Maiolini, amministratore delegato di Banca del Fucino, ha dichiarato: “Il nostro gruppo in questi anni ha creduto fortemente nell’innovazione,come dimostrano sia lo sviluppo dei canali digitali all’interno della Banca del Fucino, che la crescita di Igea Digital Bank, tra i primi operatori di lending digitale in Italia. Attraverso questa partnership Banca del Fucino intende promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico andando direttamente alla fonte da cui nascono le idee. Gli investimenti di venture capital in startup innovative rappresentano, infatti, uno strumento essenziale per fare avanzare la frontiera delle nuove tecnologie”.

“La crisi pandemica ha accelerato la transizione digitale: oggi si può dire che il futuro dell’Italia passa dall’innovazione. La genesi, lo sviluppo e la crescita di un florido ecosistema di startup è necessario per il successo di giovani imprenditori e per attrarre nuovi capitali dall’estero", precisa il ceo di Lumen Ventures, Davide Fioranelli. "La creazione di occupazione, poi, è un tema cardine: in questo senso è fondamentale che gli operatori del settore lavorino in sinergia, mettendo a fattor comune esperienze diverse. Siamo orgogliosi che la collaborazione tra Lumen Ventures e Gruppo Bancario Igea Banca vada proprio in questa direzione”.