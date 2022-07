Adv Family si prepara a crescere con assunzioni e nuovi sedi

Adv Family, l’agente in attività finanziaria del Gruppo Banca Privata Leasing specializzato nella cessione del quinto (Cqs), accelera il ritmo di crescita con l’apertura di una sede a Milano.

Partecipata al 75% da Adv Finance e al 25% da Procredit, opera su tutto il territorio nazionale attraverso attività di marketing digitale, web scouting e generazione di lead qualificati.

La società, dopo l’espansione su Reggio Emilia avvenuta lo scorso gennaio, sta portando avanti il piano di sviluppo che la vedrà impegnata nei prossimi mesi nella ricerca di cinquanta collaboratori su tutto il territorio e nell'apertura di una nuova sede nel centro-sud.

La responsabilità dello sviluppo strategico dell’attività di cessione del quinto è stata affidata a Matteo Sclosa, che fa capo a Adv Finance. Sclosa vanta una lunga esperienza nell’ambito del credito al consumo e della cessione del quinto, maturata nel Gruppo Crif, in ProFamily (Gruppo BPM), in Bnp Paribas Cardif, e infine in Banca Sistema.

“Sono felice di intraprendere questo nuovo percorso all’interno di un gruppo finanziario che sta dimostrando tanta dinamicità. La logica di servizio sarà “human&digital” grazie al potenziamento degli strumenti e dei servizi di advisory” ha dichiarato Matteo Sclosa. “Ai nostri collaboratori possiamo garantire un’approfondita formazione tecnica e commerciale, una rigorosa attenzione nella selezione dei lead, generati tramite campagne sui canali social e su Google Ads, e un supporto quotidiano da parte di professionisti specializzati”.

“Adv Family è una realtà smart, costituita da risorse giovani e con una forte presenza nel mondo online grazie all’attività di web marketing. In un contesto altamente competitivo, come quello attuale, riteniamo la digital transformation sia fondamentale per sviluppare i nostri servizi” ha dichiarato Massimo Zuccato, amministratore unico di Adv Family.