Banca Finnat, Asoni entra come senior banker

Anna Maria Asoni entra a far parte, in qualità di senior banker, del team di private banking di Milano di Banca Finnat, specializzata nella prestazione di servizi di investimento e advisory rivolti alla clientela privata e istituzionale.

Asoni, che porterà in Banca Finnat la sua esperienza nel wealth management, ha iniziato a lavorare nel 1998 in Banca Popolare di Milano dove, dopo un breve periodo di back office, le viene affidato la gestione della clientela privata. Nel 2004 passa poi alla gestione della clientela private e, dal 2016, della clientela wealth.

“Dopo 24 anni in Banca Popolare di Milano ho sentito il bisogno di cambiare, prendendo una scelta non semplice, ma ponderata e convinta. La mia nuova vita professionale inizia in un gruppo solido e di altissima professionalità come Banca Finnat dove, fin da subito, ho ritrovato quei valori di gestione della relazione con i clienti che hanno sempre ispirato la mia attività lavorativa” ha dichiarato Anna Maria Asoni, nuova senior banker di Banca Finnat.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad Anna Maria in Banca Finnat. La sua esperienza e la sua competenza ci consentiranno di consolidare lo sviluppo di aree importanti della nostra attività come il private banking, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nel garantire un’elevata specializzazione nei servizi ai clienti,” ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Finnat Arturo Nattino.