Da Bnl Bnp Paribas il primo social loan da 3 milioni di euro

Bnl Bnp Paribas ha realizzato un social loan, da 3 milioni di euro a favore della Fondazione Progetto Arca.

Per la prima volta, le condizioni del finanziamento sono legate ad obiettivi sociali oltre che di sostenibilità: il finanziamento è tecnicamente un “sustainability linked loan”, le cui condizioni finanziarie migliorano ulteriormente sulla base di precisi parametri, stabiliti preventivamente e misurati costantemente e in modo indipendente.

Saranno possibili così l’acquisto e la ristrutturazione (con impianti fotovoltaico, riscaldamento a pavimento, isolamento termico, etc.) di alcuni immobili nella città di Milano. Al termine dei lavori, potranno essere accolte, in sinergia con il Comune, oltre 150 persone “fragili” in circa 40 nuove unità abitative. Ciò rientra nell’ambito della strategia “Housing First” della Fondazione Progetto Arca, che vede la casa come condizione essenziale e punto di partenza per un nuovo percorso di inclusione e di inserimento sociale.

Paolo Vetta, direttore territoriale Nord Ovest Bnl Bnp Paribas, ha sottolineato: «Bnl e il Gruppo Bnp Paribas operano per essere sempre più imprese socialmente responsabili, che vivono la Società, al fianco delle persone – clienti e non clienti – puntando ad intercettare cambiamenti e bisogni in continua evoluzione. La Pandemia prima ed il conflitto ucraino in corso hanno reso il contesto socio-economico complesso e di difficile interpretazione, pertanto c’è l’esigenza di un impegno comune dell’uno verso l’altro, dove ognuno possa fare la propria parte a beneficio della comunità. La nostra iniziativa con Fondazione Progetto Arca si inserisce proprio in questa logica di sistema e noi mettiamo a disposizione il “Positive Banking” di Bnl e Bnp Paribas per dare un apporto concreto a chi ha bisogno».

Fondazione Progetto Arca opera per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. A partire dal 2020, in un contesto caratterizzato dagli effetti socio-economici della pandemia, è posta l’obiettivo di investire nell’incremento dell’offerta abitativ, come spiega Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione.

«La casa è, insieme al lavoro, il pilastro primario su cui si fonda la vita di ognuno di noi, e per questo l’obiettivo primario a cui tendiamo noi di Progetto Arca in ogni azione che realizziamo. Siamo onorati di essere oggi partner di Bnl Bnp Paribas in questo progetto così importante e duraturo nel tempo, che permette di dare un aiuto concreto a tante persone e famiglie fragili».