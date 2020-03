Borsa, Milano chiude a -6% dopo l'ennesima giornata di terrore

Quella che sembrava essere l'ennesima giornata di passione si è tramutata "soltanto" in una bruttissima seduta che Milano ha chiuso a -6,1%. Ma poteva veramente andare molto peggio. Brevemente i fatti: nella notte la Fed ha annunciato di aver tagliato a "zero" il costo del denaro e di aver predisposto un sistema da 700 miliardi per ridare vigore a un'economia Usa che potrebbe tracollare (fonte Goldman Sachs) di un 5% nel primo trimestre dell'anno e chiudere sostanzialmente in pareggio per il 2020, un dato ben lontano dal +1,2% inizialmente preventivato. Preoccupa anche il tonfo fatto registrare dall'economia cinese: -20,5% nel bimestre per le vendite al dettaglio, -15% la produzione industriale, -24,5% gli investimenti fissi nelle attività produttive.

Queste mosse non solo non hanno convinto i listini asiatici, che hanno tutti chiuso in rosso pesante, ma hanno soprattutto terrorizzato i mercati europei. Milano a metà mattina perdeva oltre il 10%, seguita a ruota da Londra, Francoforte, Parigi e Madrid, tutte ben oltre la crisi di nervi. Poi l'annuncio congiunto di Fmi e governo italiano ha fatto registrare una lieve inversione di tendenza. L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del pacchetto Cura-Italia che prevede uno stanziamento di 25 miliardi e garanzie per 350 complessivi ha dato un po' di respiro ai listini, con alcuni titoli che hanno iniziato un faticoso tentativo di ripresa. L'Fmi, poi, ha dichiarato di essere pronto a mettere sul piatto fino a 1.000 miliardi di euro per ridare vigore a un'Europa - e, più in generale, al globo intero - che, ormai è quasi una certezza, chiuderà questo maledetto 2020 in pesante recessione.

Un capitolo a parte merita lo spread. Dopo una giornata da montagne russe, l'intervento della Bce che ha acquistato titoli di Stato italiani ha permesso di tenere il divario con i bund tedeschi decennali a 238 punti di base. Il rendimento, però, è sopra quota 2%, un tetto che rischia di creare ulteriori difficoltà alle casse italiane. Si vocifera, infine, che il calo del pil nel primo trimestre potrebbe essere addirittura nell'ordine del 10%. Si vedrà.