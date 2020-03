Borsa, Milano torna a crescere dopo il bazooka della Lagarde

Torna a respirare Milano e con lei tutte le piazze europee, mentre il Dow Jones apre ancora in flessione. Nello specifico, il Ftse Mib chiude a +2,29%, "maglia rosa" nei listini continentali che si risollevano dopo giorni sotto pressione. Francoforte registra un +1,9%, Parigi +1,79, Londra +1,83, Madrid +1,59. L'intervento della Bce nella notte, che ha annunciato di essere pronta a mettere sul tavolo 750 miliardi - almeno - in quantitative easing, senza più un limite pro quota ha rasserenato i mercati. Significa che i falchi del rigore, à la Weidmann, sono per il momento sconfitti, mentre si prospetta la possibilità di puntare ora su questi, ora su quei bond che siano sotto pressione dei mercati. Un bel traguardo.

A beneficiarne è anche lo spread che crolla di oltre 70 punti fin dall'apertura e si mantiene a cavallo dei 200 punti, con il rendimento del decennale italiano sceso all'1,7%. La riprova che se l'Europa si schiera compatta a sostegno del comparto economico, è molto più complesso attaccarla. Altrimenti, diventa un gioco da ragazzi speculare su questo o su quel Paese. Soprattutto se si chiama Italia.