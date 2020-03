Borsa, Milano chiude a +0,57%. Spread in calo con Bce

Milano chiude in leggero in rialzo una giornata partita con gravi preoccupazioni. Poi, il via libera agli acquisti da parte della Bce ha garantito un calo sensibile dello spread e un incremento dei volumi sui principali listini europei. Piazza Affari ha registrato un +0,57%, Francoforte e Madrid +0,3, Parigi e Londra +1,4%. Il Dow Jones ha aperto in maniera vigorosa e sta guadagnando al momento oltre il 5%.

Sul fronte dello spread si vedono le notizie migliori: il differenziale tra btp e bund è sceso a quota 162, a livelli pre-Coronavirus, con un rendimento del decennale italiano dell'1,2%. Nessun mistero, il piano varato dalla Bce di acquisti fino a 750 miliardi di euro per un periodo illimitato ha rasserenato la situazione. Almeno per ora.