Borse, Milano perde il 3%. Spread stabile a quota 200 punti

Dopo qualche giorno di ripresa, Piazza Affari torna sotto quota 17.000 punti, lasciando sul campo oltre il 3%. Il motivo? Oltre al Coronavirus, che continua a paralizzare le attività economiche, ci sono dati sempre più deteriorati che vanno presi in esame: la fiducia delle imprese giapponesi ai minimi storici, il tracollo delle vendite auto in Europa (in Italia -90% a marzo, mai successo negli ultimi 100 anni), il rischio di vedere 250mila morti negli Usa. Comprensibile, quindi, che sui mercati regni un timore ancora controllato dal fatto che l'Europa sembra poter arrivare a una soluzione di compromesso sul tema delle garanzie.

Come? Se gli eurobond sembrano ormai un miraggio, appare evidente che qualcosa dovrà fare la Bei, magari con la sottoscrizione di garanzie visto che il portafoglio non è amplissimo. Lato Mes, si può pensare che non vengano richieste particolari garanzie a fronte di un impegno dei Paesi che riceveranno aiuti (cioè tutti) a impiegare i fondi esclusivamente per riaccendere la macchina economica o per la sanità. Infine, appare sempre più probabile l'istituzione di un fondo anti-disoccupazione a livello europeo con una dotazione iniziale di circa 100 miliardi. Calcolatrice alla mano, l'Europa sta mettendo sul tavolo circa 1,5 trilioni di euro, che si vanno a sommare all'esborso già messo in preventivo dai singoli Paesi. Basterà?

È proprio la risposta a questa domanda a mancare. E dunque, via alle vendite. Milano perde il 3%, Francoforte lascia il 3,3, Parigi arretra del 3,6%, Madrid del 2,6, mentre Londra cede il 4,2. Wall Street, mentre scriviamo cede oltre 2,6 punti percentuali.

Capitolo spread: il differenziale tra btp e bund rimane invariato sempre a quota 200. In questo momento, è già qualcosa.