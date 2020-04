Piazza Affari cede oltre il 2,6%, maglia nera in Europa. Sale lo spread

Giornata negativa per Piazza Affari, che dopo un'intera seduta passata in territorio "rosso", ripiega ulteriormente nell'ultima ora e perde oltre il 2,6%. Gli altri listini sono tutti preceduti dal segno meno, eccezion fatta per Madrid che guadagna poco meno dello 0,1%. Francoforte lascia lo 0,5%, Parigi l'1,57, Londra l'1,2%. Il Dow Jones segna mentre scriviamo -2,1%. Lo spread tra i titoli decennali italiani e gli omologhi tedeschi torna a crescere, seppur di poco, e arriva a 196.