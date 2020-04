Borse, Piazza Affari e gli altri listini chiudono in rialzo

L'attesa è spasmodica per l'Eurogruppo che dovrà decidere - ma la sensazione è che si vada verso l'ennesimo rinvio - come sostenere le esigenze di bilancio dei Paesi europei che verranno inevitabilmente travolti dallo tsunami Covid-19. Finora la preoccupazione principale è stata rivolta alla salute dei cittadini, ma ora da più parti si levano voci da tregenda: l'Istat parla di uno shock mai visto su imprese e consumi che, se dovesse protrarsi, potrebbe erodere anche il 10% degli acquisti. L'Agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite sostiene che siano a rischio fino a 195 milioni di posti di lavoro, una cifra inimmaginabile se si pensa che la precedente stima, già pessimista, parlava di 25 milioni di persone che avrebbero potuto diventare disoccupate.

Vedremo che cosa succederà in Europa. Intanto, i listini europei proseguono la vocazione "rialzista" già registrata ieri e confermata sia da Wall Street che da Tokyo. Milano, che a metà seduta guadagnava oltre il 4%, chiude comunque con un +2,2% che riporta i valori ben oltre 17.000 punti. Certo, pensare che intorno al 20 febbraio il Ftse Mib veleggiava ampiamente sopra quota 25.000 fa riflettere. Ma non ci si poteva attendere scenari differenti. Lo spread rimane sostanzialmente stabile a quota 190, con il rendimento del nostro decennale pericolosamente vicino all'1,6%.

Le altre piazze europee chiudono tutte con il segno positivo: Francoforte +2,8, Parigi +2,1, Madrid +2,3, Londra è a +2,2%. Mentre scriviamo, New York fa registrare un incremento del 2,6%.