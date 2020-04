Il cda AssoAim, l’associazione delle Pmi italiane quotate fondata lo scorso novembre, è tornato a riunirsi in videoconferenza. Importanti le decisioni prese. Dopo aver definito il calendario di incontri per l’anno in corso, il consiglio ha deliberato l’ammissione del suo trentaquattresimo associato: la società farmaceutica Friulchem con sede legale a Milano e uno stabilimento a Pordenone quotata su Borsa Italiana lo scorso luglio.

Partecipata al 23,8% dalla finanziaria del Friuli Venezia Giulia Friulia, l'azienda guidata dal ceo Giovanni Mazzola ha recentemente acquisito, in aumento di capitale riservato, il 13% di Pharmabbie Inc. L'ingresso nella proprietà del produttore Usa di farmaci veterinari è avvenuta con la sottoscrizione di 781.250 azioni per 1,5 milioni di dollari.

AssoAim ha proceduto anche all'affidamento delle deleghe operative ai consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere Davide Verdesca le funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale. L'associazione si è dotata anche di un comitato scientifico.

Il cda ha nominato i 9 componenti dell'organismo: Mario Notari, in qualità di presidente; Stefano Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital Markets; Paolo Daviddi, in rappresentanza dello studio legale Grimaldi; Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola; Alessandro Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valeria Novellini, analista Aiaf e giornalista de Il Sole24Ore; Lukas Plattner, in rappresentanza dello studio legale Nctm; Luca Rai, in rappresentanza di Rai & Partners; Manfredi Vianini Tolomei, in rappresentanza dello studio legale Chiomenti.

Ai lavori del comitato saranno invitati a partecipare il revisore dei conti dell'associazione delle Pmi quotate, Manuel Coppola (partner di Bdo Italia), e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob.

Il comitato scientifico di AssoAim si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, in collaborazione con istituzioni e autorità di vigilanza.