Borsa, Milano e le altre piazze chiudono in rialzo. Spread stabile

Chiudono tutte positive le piazze europee, in attesa di sapere come si evolverà la questione eurobond, che rimane il convitato di pietra al tavolo europeo. Il parlamento olandese ha votato per due volte contro qualsiasi forma di titoli di debito comune, di fatto rimanendo l'ultimo e più acceso osteggiatore di questa formula. C'è chi sussurra che le due anime del governo, il premier Rutte e il ministro delle finanze Hoekstra, stiano giocando un personalissimo surplace su chi debba cedere primo sull'eurobond. Tanto, a rimetterci sono i Paesi più deboli come l'Italia.

Tornando alle borse, Milano chiude a +1,4%, Londra addirittura a +2,9, Francoforte a +2,25, Madrid a +1,7 e Parigi a +1,44%. Spread in lievissimo calo, ma sempre sopra quota 190. Il rendimento del decennale è di nuovo sotto a 1,6%. Infine, il boom delle domande di sussidi negli Usa, a quota 6,6 milioni, costringe la Fed a un nuovo intervento da 2,3 trilioni di dollari. Per questo Wall Street ha aperto in territorio ampiamente positivo.