Borse, Piazza Affari chiude in rosso dopo una buona partenza. Spread a 215

Più che l'impasse dell'Eurogruppo - la convinzione generale è che si arriverà a un accordo di massima su strumenti alternativi di condivisione del debito - pesa sulla giornata di Borsa la previsione funesta del Fmi. Che annuncia: il pil italiano calerà del 9,1% nel 2020. Non una grande scoperta, erano ormai in molti a convergere su un tracollo della ricchezza prodotta intorno ai 10 punti percentuali. Il problema, semmai, è rappresentato dal 2021. Se il virus sarà stato in qualche modo sconfitto, si avrà una ripresa robusta e un ritorno alla normalità. Ma se dovessero esserci nuovi focolai o si rendessero necessarie, quest'anno, ulteriori misure di contenimento, si rischierebbe di avere una crescita pari a zero anche tra 12 mesi.

Un disastro, veramente. Che però, fortunatamente - ovviamente per modo di dire - non dovrebbe fare distinzioni: gli usa perderanno circa il 6%, la Germania e la Francia oltre il 7%, la Spagna l'8%. Una catastrofe attesa ma non per questo meno impressionante, con tassi di descrescita generalizzati che non si vedevano, in tempo di pace, dalla Grande Depressione. D'altronde, i consumi in Italia (fonte Confcommercio) sono calati del 31,7% e il pil di aprile dovrebbe tracollare del 13%.

Con questi risultati, difficile attendersi grandi brindisi in Borsa. Per questo Milano, dopo un'intera seduta positiva, rallenta nel finale e chiude in rosso dello 0,34%. Lo spread torna a salire in maniera decisa e chiude a 217, con il rendimento del btp decennale che raggiunge l'1,78%. Un livello eccessivamente elevato, che rischia di mettere in difficoltà le casse del nostro Paese quando si tratterà di chiedere nuovo debito ai mercati.

Le altre piazze europee: Francoforte chiude in netto rialzo a +1,3%, Parigi è più cauta e guadagna lo 0,5%, Londra perde lo 0,9 mentre Madrid guadagna lo 0,3%. Wall Street apre positiva e, mentre scriviamo, guadagna poco meno di due punti percentuali.