Borse falliscono il rimbalzo dopo i dati horror della disoccupazione Usa

Una giornata partita con il vento in poppa che si ritrova arenata dalla bonaccia. La metafora velistica si attaglia bene ai mercati europei, che a metà mattinata viaggiavano con guadagni anche del 2%, prima di un brusco risveglio dettato dai nuovi dati sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: sono 5,24 milioni in sette giorni, 22 milioni dall'inizio della pandemia in America. Un disastro che si va a sommare a un crollo dei consumi e al più brusco calo della produzione industriale dal 1946 a oggi. Trump vorrebbe riaprire tutto subito, ma deve fare i conti con contagi ancora elevati e una mortalità preoccupante. Silurare il super-esperto Fauci per un professore più accondiscendente rischierebbe solo di tramutarsi in una vittoria di Pirro.

In Europa, intanto, si ragiona su come e quando ripartire. I Paesi del nord hanno già ricominciato, la Germania è pronta a farlo anche in ambito scolastico, dopo che le attività produttive manifatturiere non si sono sostanzialmente mai fermate. In Lombardia e Veneto si dicono pronti a ritornare a una normalità blindata per ridare vigore a un Paese che rischia veramente di andare a schiantarsi. È forse giunto il momento più temuto: scegliere se morire di Covid o di fame. Una situazione drammatica che non era ipotizzabile fino a qualche settimana fa, quando i dati sulla diffusione del Coronavirus erano ancora troppo allarmanti.

Per questi motivi, dunque, non stupisce che Milano chiuda con un aumento dello 0,29%, poca roba davvero dopo aver viaggiato con incrementi superiori all'1% per tutta la giornata. Lo spread rimane sostanzialmente stabile a 230 punti, in calo di uno striminzito 1,5% rispetto a ieri. Certo, i livelli del 2011 quando Berlusconi capitolò (574 base point) sono inarrivabili, ma chissà che cosa accadrà nelle prossime settimane. Il rendimento del btp decennale è all'1,8%.