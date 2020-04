Borse, l'Europa prova a ripartire dopo gli annunci di Trump

Poteva andare meglio, ma già il segno "+" in queste giornate difficili sui mercati è un buon segnale, nonostante il venerdì 17. Milano chiude a +1,7%, dopo aver viaggiato anche sopra il 3%. Una soglia che invece confermano e superano sia Parigi (+3,42) sia Francoforte (+3,15). Londra chiude a +2,8%, mentre Madrid fa poco peggio di Milano e chiude a +1,66. Perché questi aumenti nonostante ci sia ben poco da festeggiare? Principalmente perché i mercati hanno deciso di scommettere sulla ripartenza degli Usa. Trump è stato chiaro: vogliamo ripartire ma decideranno i governatori. Ma conoscendo la scarsa inclinazione al dissenso del presidente, è chiaro che se il magnate darà il via libera, si cercherà di riguadagnare rapidamente una parvenza di normalità. Tokyo aveva chiuso in forte rialzo, e Wall Street mentre scriviamo registra un +1,5%. Lo spread italiano rimane ancora elevato, seppur in lieve diminuzione, a 226 punti di base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,77%.