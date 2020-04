Alle Borse riesce il rimbalzo. La Bce potrà acquistare anche junk bond

Doveva essere rimbalzo e rimbalzo è stato. Piazza Affari chiude una giornata sempre in territorio positivo con un aumento dell'1,9%. Anche gli altri listini europei sembrano ottimisti, con Francoforte che guadagna l'1,6%, Parigi l'1,2 come Madrid e Londra che supera il 2% e chiude a +2,3%. Anche il Dow Jones ha aperto in territorio ampiamente positivo. I motivi sono molteplici: il prezzo del petrolio è lievemente risalito dopo aver toccato livelli mai visti prima.

Intanto, la notizia bomba arriva da Francoforte: la Bce ha modificato il proprio statuto per poter comprare anche titoli di stato classificati come "junk". Il che fa capire chiaramente come l'attesa per il rating di Standard&Poor's di venerdì 24 aprile sia più che altro una certezza: il debito del nostro Paese verrà declassato al livello spazzatura. Con tutto ciò che ne consegue.

I mercati, infatti, scommettono sulla riapertura (seppur parziale e con tutte le limitazioni del caso) delle fabbriche in Germania e in Italia, i poli manifatturieri più importanti. Non solo: il calo sensibile dei contagi soprattutto da noi e l'isolamento domiciliare che viene ormai adottato per l'80% dei casi fa ben sperare per una ripartenza ancora più "normale".

Allo stesso tempo, lo spread rimane ancora troppo elevato. Siamo a 251, con un rendimento annuo del 2,08%. La sensazione è che i mercati scommettano sul fatto che l'Italia dovrà per forza ricorrere al Mes, seppure senza condizioni e con possibilità limitate alla sola spesa sanitaria e che, di conseguenza, si dovrà indebitare ulteriormente per riuscire a trovare le risorse necessarie per fronteggiare la crisi economica. D'altronde, nel Def che è stato stilato si parla di una contrazione del pil dell'8% e di un debito tra il 150 e il 160%.