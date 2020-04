Piazza Affari chiude ampiamente positiva. Fiducia per vertice Ue

Mentre il consiglio d'Europa sembra pronto a deliberare un fondo da 1.000 miliardi di euro (ma non con gli eurobond), i mercati tornano a tirare il fiato anche grazie al petrolio che è risalito lievemente. Milano chiude a +1,5%, Francoforte e Londra guadagnano un punto percentuale, Parigi lo 0,9, Madrid lo 0,4%. Lo spread, seppur ancora alto a 241 bp, registra il ritorno sotto il 2% annuo del rendimento dei btp (1,98).

Sembra ormai certa la dotazione da 500 miliardi di euro, in capo alla Commissione, per far ripartire l'economia, divisi tra Sure (contro la disoccupazione), Bei (a sostegno degli investimenti) e Mes (per le spese sanitarie). Altri 1.000 miliardi, poi, dovrebbero essere stanziati come recovery fund, ovvero come incentivo per la ripartenza, ma qui i tempi si dilatano.