Le Borse europee chiudono in rosso dopo i dati sul pil continentale

Le borse europee subiscono il contraccolpo dei numeri drammatici diramati dall'Ue. Il pil continentale si contrarrà del 7,7%, con punte del 9,5% nel caso dell'Italia. Una catastrofe che non ha vincitori né vinti, tant'è che lo spread rimane in area 240, nonostante l'economia italiana traballi. Milano perde l'1,3%, Parigi l'1,1 come Francoforte e Madrid, mentre Londra rimane sostanzialmente piatta. Mentre scriviamo Wall Street oscilla intorno alla parità.