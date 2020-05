Le borse europee chiudono in rialzo. Spread in netta diminuzione

Le borse brindano dopo la pubblicazione sulla disoccupazione negli Usa. Paradossi di un'epoca impazzita. Milano chiude a +1,1%, così come Parigi. Fanno meglio Francoforte e Londra che veleggiano a +1,4. Più timida Madrid, +0,7%. Il Dow Jones apre due punti sopra la chiusura di ieri, merito di un'economia a due facce: da una parte la parte più "tradizionale", dall'altra i colossi del tech che diventano ancora più potenti. Il Nasdaq ha recuperato le perdite registrate nel 2020 (circa il 20% della quotazione totale).

Tornando in casa nostra, lo spread scende in maniera decisa di oltre il 5% e si attesta a quota 230, con il rendimento del decennale italiano all'1,78%. Un buon modo per chiudere la settimana in attesa dell'Eurogruppo e, soprattutto, del giudizio di Moody's.