I listini europei chiudono tutti negativi. Spread in risalita a 239

Sembrava una giornata da tori, ma si è tramutata in un'altra seduta prudente. È quanto accaduto sui listini europei oggi, che dopo un'apertura brillante - con Pizza Affari in testa - hanno velocemente virato verso il rosso. Per Milano, che chiude a -0,3%, la causa principale è da ricercarsi nella pubblicazione dei dati sulla produzione industriale . Francoforte scivola dello 0,73, mentre Parigi e Madrid lasciano sul terreno oltre l'1%. Londra termina la seduta piatta. Lo spread tra btp e bund riprende a salire, con il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,87%.