Borse Europee, giornata in profondo rosso. Le banche tamponano le perdite

Le borse europee chiudono in rosso una giornata caratterizzata dall'orso. Molteplici i motivi: prima di tutto, il nuovo attacco di Trump alla Cina in cui sosteneva che una "pacificazione" in questomomento è complessa ha spaventato gli investitori. Ma è soprattutto l'economia reale a far crescere le preoccupazioni. Se la Fed ieri si era affrettata a dire che la crisi non sarà passeggera e che un'ulteriore riduzione dei tassi sarebbe inutile, oggi la conferma è arrivata dalla Bce che ha dichiarato di attendersi una recessione pesante e non di breve durata. Dunque, si balla. Anche perché la Fase Due ancora non dà certezza. Per questo motivo, Milano e gli altri listini europei hanno vissuto momenti di passione, con il Ftse Mib che è sceso anche del 3,3% prima di risalire un po', trainato dalle banche, e chiudere a -1,8%. Lo spread rimane sostanzialmente stabile a 232.