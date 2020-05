L'accordo sul recovery fund non convince i mercati: Piazza Affari in rosso

Milano chiude con perdite superiori al 2% una giornata iniziata col freno a mano tirato e conclusa in rosso. I mercati sono ancora prudenti in attesa che il governatore della Fed esponga le misure che verranno messe in campo e, soprattutto, quando si prevede che durerà la crisi economica. Anche il resto d'Europa arretra, con la sola eccezione di Francoforte che fa segnare un modesto +0,15%. Unica nota positiva della giornata il calo dello spread, che, sulla scorta dell'accordo tra Merkel e Macron per il fondo anti-crisi, scende ancora a quota 210, con il rendimento del btp decennale che è all'1,63%.