Milano chiude in rialzo dopo una giornata partita con vendite pesanti

Milano chiude in positivo una giornata iniziata male e che, verso l'ora di pranzo, faceva segnare perdite per oltre due punti percentuali. Complice il combinato disposto tra la riammissione delle vendite allo scoperto (sospese per due mesi dalla Consob) e le notizie poco rassicuranti sulla sperimentazione vaccinale in Usa, tutti i listini europei erano partiti in sordina.

La preoccupazione e la cautela rimangono, ma le notizie provenienti da Wall Street, che ha aperto in ripresa e dall'Europa, con la marginalizzazione dei Paesi del nord, ha convinto gli investitori che non è ancora il momento di recitare il de profundis sui mercati. Ma la situazione è tutt'altro che risolta, ovviamente. Per questo, Piazza Affari chiude a +1%, e anche gli altri listini europei sono tutti positivi con la sola Parigi che registra un rialzo inferiore al punto percentuale. Lo spread rimane stabile a quota 210 con il rendimento del decennale italiano all'1,63%.