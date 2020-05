Milano "maglia rosa" in Europa con le banche. Lo spread scende a quota 208

Una giornata positiva per Piazza Affari. Partita pesante, con perdite superiori all'1%, la borsa milanese si è rialzata grazie alla discesa dello spread che ha permesso alle banche italiane - che sono piene di titoli di stato - di tirare un po' il fiato. Per questo motivo, il listino italiano chiude in rialzo dell'1,3%, mentre il resto d'Europa conclude la settimana piatta o appena sotto la parità. Permangono i timori per la ripresa e per i danni all'economia. Ma intanto, lo spread si abbassa a 208 e il rendimento del decennale italiano è all'1,6%. Per il momento, va bene così.