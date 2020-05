Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,6%, merito di una ritrovata fiducia per il piano da oltre 1.000 miliardi di dollari annunciato dal Giappone. Anche gli altri listini fanno registrare un incremento notevole, tutti oltre il 2%. Il rendimento dei titoli di stato italiani si attesta all'1,57%, con lo spread in lieve discesa a 206 punti base.