Milano azzera le perdite da lockdown e guadagna l'1,5%. Spread sotto quota 200

I mercati hanno deciso di scommettere che la ripresa, dopo tre mesi da film horror, non è più così lontana. Per questo motivo, complice anche la ripresa della fiducia dei consumatori in Germania, i listini europei chiudono tutti in positivo con buoni guadagni. Piazza Affari registra un +1,5% che la riporta alla capitalizzazione pre-lockdown. Parigi, Londra e Francoforte ottengono tutti risultati superiori al +1%, mentre Madrid è maglia rosa con +2,3%. Lo spread è in calo a 197 punti, un livello che non si registrava dai primi di aprile. Il rendimento del btp decennale è dell'1,54%.