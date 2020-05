Borse in rialzo (ma non troppo) dopo l'annuncio del Recovery Fund. Spread a 190

Ora che le carte sono in tavola, iniziano a vedersi i primi effetti del nuovo piano da 750 miliardi messo in campo dalla commissione europea. Dunque: un toccasana per lo spread, un po' più di un blando ricostituente per l'azionario. Il differenziale tra btp e bund è sceso a 190 punti di base, un livello che non si vedeva da quasi due mesi. Il rendimento del bond decennale è dell'1,48%, un livello che rende sostenibile l'emissione di nuovi titoli di debito.

Piazza Affari, invece, chiude in crescita di uno striminzito 0,3%, dopo aver toccato il +2% nel primo pomeriggio. Il motivo dell'entusiasmo raffreddato sta nelle parole dell'Olanda, che ha già annunciato battaglia sul nuovo Recovery Fund. Milano è dunque maglia nera in Europa, con le altre piazze che guadagnano tra l'1,3% di Londra e il 2,3 di Madrid. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni.