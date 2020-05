Listini europei tutti in rosso, Londra "maglia nera". Lo spread torna a salire

Dopo giorni in netto rialzo, le borse europee si prendono una giornata di stop. Non resta che capire se si tratti di una normale dinamica dei mercati o se invece l'euforia dei giorni scorsi è già tramontata. Milano è "maglia rosa" in Europa, nonostante un calo dello 0,8%, le altre piazze sono tutte pesanti con Francoforte, Madrid e Parigi che lasciano sul terreno tra l'1,2 e l'1,4%. Decisamente più in rosso Londra, che termina la seduta a -2,5%. Torna a salire lo spread: il differenziale tra i btp e i bund tedeschi è oggi a 194 punti di base, in crescita di oltre il 5% rispetto a ieri. Il decennale italiano rende poco meno dell'1,5%.

Dopo l'allarme del governatore Visco, ha parlato anche il numero uno di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi. «È fondamentale - ha detto - investire nel capitale umano, con particolare riguardo ai giovani e il Green Deal come opportunità per costruire un percorso di comune crescita europea. Dobbiamo investire molto di più nell’istruzione e nell’imprenditorialità giovanile per creare opportunità di lavoro e sostenere la capacità di innovazione del Paese. Delle ingenti risorse messe in campo, gli oltre mille miliardi che si mobiliteranno nei prossimi 10 anni in investimenti sostenibili, il cosiddetto “Green deal europeo”, potranno e dovranno essere un volano di crescita innovativa e sostenibile e potranno costituire una base forte e unificante per l’economia europea da cui il nostro paese potrebbe trarre grandi benefici».

E poi ha aggiunto: «Siamo di fronte a un piano di finanziamenti e interventi a supporto dell’economia senza precedenti. Come ha ricordato il Governatore, dobbiamo far sì che questi fondi vengano investiti cogliendo le migliori opportunità. Dobbiamo superare la fase dell’emergenza e iniziare a progettare e usciremo dalla crisi solo pianificando gli interventi con grande attenzione alle priorità. Così riusciremo a costruire un futuro di successo per noi e soprattutto per le generazioni future».