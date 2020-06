Piazza Affari vola con la fine del lockdown: i mercati scommettono sulla ripresa

I mercati apprezzano la fine del lockdown in Italia e premiano Piazza Affari, che guadagna il 3,5%, con lo spread che rimane a 190 punti di base. Il rendimento del btp decennale è dell'1,55%. I motivi per sorridere, in effetti, ci sono: anche le altre borse hanno registrato incrementi tra il 2,6 e il 3,8%. Segno tangibile che si scommette su una rapida inversione di tendenza e su un ritorno a un'economia più "normale" già dalle prossime settimane. Certo, i segni sul pil saranno pesantissimi, ma è importante dare una sterzata nel più breve tempo possibile.

Le buone notizie arrivano anche dagli Stati Uniti. In primo luogo perché inizia in questi giorni la sperimentazione sull'uomo di un farmaco anti-Covid. Poi, perché le scorte di petrolio sono scese, per la prima volta negli ultimi 30 giorni, mostrano che le attività stanno ripartendo. Gli analisti erano convinti che ci sarebbe stato un ulteriore incremento di 2,8 milioni di barili, invece c'è stato un decremento di poco meno di 2,1. Non solo: gli ordinativi industriali hanno evidenziato una caduta del 13% rispetto al -11% del mese precedente. Le previsioni erano per una discesa più robusta, ovvero del 14%.