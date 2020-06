Piazza Affari e le altre borse europee chiudono in rosso. Crolla lo spread

Milano chiude piatta, le altre borse europee in lieve rosso. Una dinamica normale dopo giornate di rally, la tradizionale presa di profitto che segue le sedute più fruttifere. Ma c'è una differenza sostanziale, questa volta. L'annuncio dell'estensione del Pepp per ulteriori 600 miliardi di euro fa calare vistosamente lo spread, che scende a 172, ai minimi dall'inizio di marzo, ovvero dai primi provvedimenti di lockdown. La sensazione è che l'Italia sia stata "benedetta" dalla Bce come asset fondamentale per la tenuta dell'euro. E dunque, volenti o nolenti, bisognerà trovare il modo di aiutarci. Poi certo, in cambio ci verranno chieste riforme e riduzioni delle spese. Ma questo ai mercati interessa relativamente: oggi la certezza è che i btp non sono spazzatura su cui speculare, ma titoli che garantiscono un buon rendimento (1,35% il decennale, contro quello negativo tedesco) e hanno alle spalle la Banca Centrale Europea. Con buona pace dei "frugali".