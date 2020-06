Le piazze europee volano: ora la ripresa non è più una chimera

Le borse europee - dopo una giornata in cui hanno tirato il fiato - tornano a correre. E lo fanno sulla scorta di cifre positive che arrivano dagli Stati Uniti ma anche di un sentimento generalizzato che induce all'ottimismo. La disoccupazione Usa, infatti, è calata rispetto allo scorso mese, attestandosi poco sopra il 13%: le attese degli analisti era di una cifra intorno al 20%. Significa che rispetto ad aprile sono stati creati 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Difficile, dunque, non essere ottimisti. Sulla scia di queste prime indicazioni, le borse europee che già erano partite in rialzo, hanno ulteriormente aumentato gli acquisti. Milano torna sopra quota 20mila punti dopo tre mesi, con un incremento del 2,8% rispetto a ieri. Le altre piazze fanno addirittura meglio: Francoforte +3,4, Parigi +3,7 e Madrid +4,2%. Più "debole" - si fa per dire - Londra, che chiude a +2,2%.

Il clima di rinnovata fiducia, dovuto anche al ruolo significativo della Bce, si traduce in un ulteriore abbassamento dello spread, dopo la picchiata di ieri. Il differenziale tra i btp decennali e i bund tedeschi è a 168, con il bond nostrano che rende l'1,41%. Gli strumenti finanziari della Germania, infatti, stanno iniziando un'inversione di rendimento - che rimane negativo - ma che deve per forza di cose premiare gli investitori: si passa così dallo -0,4 degli ultimi giorni a un -0,2 che mostra una leggera tendenza rialzista.