Milano e le altre piazze europee chiudono piatte. Spread stabile a 171

Giornata interlocutoria per le piazze eruopee che rimangono sostanzialmente ferme dopo aver guadagnato molto la scorsa settimana. Dopo il potenziamento del Pepp non c'erano molti altri motivi né di euforia né di sconforto ed è per questo che gli operatori si sono mantenuti cauti. Anche le stime sul pil italiano arrivate oggi (l'Istat preede un calo dell'8,3%) sono un po' più rosee rispetto a quelle di Bankitalia o di altri analisti, ma fotografano un'economia che sarà pesantemente in difficoltà almeno per i prossimi sei mesi.

Per questo motivo, Milano guadagna lo 0,2%, con lo spread che risale lievemente a quota 171. Il rendimento del btp decennale all'1,39%, un valore decisamente interessante. Al momento Piazza Affari è tornata ai livelli di un anno fa, con lo spread che è addirittura inferiore di quasi 90 punti di base rispetto al giugno 2019, quando stava per consumarsi la grande spaccatura tra Lega e Cinque Stelle. I mercati, dunque, hanno già assorbito la batosta da pandemia e provano a guardare a un orizzonte temporale più ampio.

Francoforte chiude in calo dello 0,1, Parigi dello 0,4 e Londra dello 0,2%, mentre Madrid guadagna lo 0,3.