Le Borse europee tirano il fiato dopo i rally. Milano chiude a -1,5%

Dopo aver riconquistato i livelli di giugno dello scorso anno, Milano scende di nuovo sotto quota 20mila punti. Nulla di allarmante, ci mancherebbe, normale prese di profitto dopo giornate di rally. Piazza Affari cede l'1,5%, in linea con i risultati delle altre borse europee, che cedono tra il 2,1% di Londra e l'1,3% di Francoforte. Lo spread torna a salire lievemente e si attesta a 175 punti di base. Che cosa succede? Che i mercati euforici delle ultime settimane lo erano forse un po' troppo, visto che la Banca mondiale stima una caduta del pil globale del 5% nel 2020. E che il Nasdaq, che raggiunge i massimi di sempre, è forse un po' eccessivo dato il momento che stiamo vivendo. Ok la Fase 3, ma forse un po' di prudenza in più non guasterebbe.